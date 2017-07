Filomena Costa seleccionada para o Mundial de Londres

Portugal vai ter quatro maratonistas no Mundial de Londres, com destaque para a presença da atleta bracarense Filomena Costa na lista da selecção divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), que confirma, sem surpresas, a ausência de Sara Moreira e Jéssica Augusto.

Os eleitos para o Mundial, que se realiza em Agosto, são Ricardo Ribas (masculinos) e Filomena Costa, Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, em femininos.



As consagradas Sara Moreira e Jéssica Augusto já tinham assumido, publicamente, a preferência pelos 10.000 metros, o que a FPA acaba assim por levar em conta. Portugal tem outra baixa de peso, com a gravidez de Dulce Félix, atleta que assim definiu 2017 como um “ano sabático”.

Sem surpresas, são escolhidas as três atletas que se seguem na lista com melhores marcas desde o final do ano passado: Salomé Rocha (2:27.08, em Praga), Catarina Ribeiro (2:30.10, no Porto) e Filomena Costa (2:30.27, no Porto). Salomé Rocha e Catarina Ribeiro - atletas individuais esta época - estreiam-se a este nível, enquanto que para Filomena Costa se trata de um regresso, depois do 12.º lugar há dois anos. A atleta do Jardim da Serra, recorde-se, apesar de ter uma das três melhores marcas, ficou em 2016 excluída da selecção para os Jogos Olímpicos, num processo então muito polémico, em que Jéssica Augusto acabou por ser a beneficiária.



Em masculino, Portugal estará representado apenas pelo benfiquista Ricardo Ribas, que fez o mínimo em Abril de 2016 (2:13.21, em Dusseldorf), já que mais ninguém conseguiu melhor que o mínimo de 2:14.00.

