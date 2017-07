Município de Esposende assina Carta Portuguesa para a Diversidade

O Município de Esposende assinou a Carta Portuguesa para a Diversidade, assumindo a diversidade como um imperativo ético e um princípio basilar e orientador da sua actuação interna e externa, fazendo parte dos seus valores e da sua identidade institucional.

A Carta tem como princípio a diversidade, entendida como o reconhecimento, o respeito e a valorização da(s) diferença(s) entre as pessoas, incluindo particularmente as diferenças relativas ao sexo, identidade de género, orientação sexual, etnia, religião, credo, território de origem, cultura, língua, nacionalidade, naturalidade, ascendência, idade, orientação política, ideológica ou social, estado civil, situação familiar, situação eco- nómica, estado de saúde, deficiência, estilo pessoal e formação.



A diversidade numa organização é potenciadora de inovação, atracção, retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa uma mais-valia ao tornar a própria organização, um espelho da sociedade onde se insere e actua, razões pelas quais o Município de Esposende entendeu subscrever esta Carta da Diversidade.



Assim, entre out ras questões, o Município compromete-se a assumir, ao nível da gestão de topo e dos outros níveis hierárquicos, a criação das condições para a compreensão, o respeito e a promoção da diversidade por todas as pessoas, e a desenvolver uma cultura organizacional baseada no respeito mútuo, no reconhecimento e valorização dos talentos e das diferenças individuais.



Deverá também promover práticas de gestão de pessoas que suportem os princípios da diversidade e inclusão com um especial enfoque na igualdade de tratamento e de oportunidades no processo de recrutamento e selecção, na formação e desenvolvimento profissional, na avaliação, na progressão na carreira e na remuneração, bem como promover a diversidade como fonte de desenvolvimento e aprendizagem para além do crescimento económico, etc.

Ao assinar a Carta Portuguesa para a Diversidade, a Câmara Municipal assume também o compromisso de privilegiar a criação de equipas de trabalho com base nos princípios e valores desta carta, valorizando as características distintivas e o mérito de cada pessoa, e a promover e respeitar a diversidade através de metodologias.

