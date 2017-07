IPCA marcou presença em conferência internacional

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave participou no I Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, realizado recentemente na Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha - uma das mais antigas instituições de ensino superior da Península Ibérica.



O congresso, que contou a presença de uma representativa comunidade científica ibero-americana dedicada aos estudos das questões de direito, governança e inovação, contou no decurso dos trabalhos com a apresentação de dois artigos elaborados por duas docentes da Escola Superio r de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (ESG - IPCA), designadamente, Susana Aldeia, do Departamento de Contabilidade e Fisicalidade, que apresentou uma comunicação intitulada ‘La determinación de la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Régimen general. Una perspectiva de derecho comparado de España y Portugal’.



A docente Isabel Brites, do Departamento de Direito, proferiu também uma conferência subordinada à temática ‘As custas processuais e o direito fundamental de acesso à justiça em Portugal’.

