Gil Vicente contratou Alioune Fall

O Gil Vicente anunciou, ontem, a contratação de Alioune Fall.



O atleta que na época passada alinhou no Desportivo de Chaves já está à disposição de Jorge Casquilha e apresenta-se como uma mais-valia para a equipa. Trata-se de uma aposta de futuro, tendo em linha de conta a duração de três anos de contrato, conforme anunciou a direcção do clube minhoto.



Fall está determinado em vingar no clube de Barcelos e m ostrou-se entusiasmado com o novo desafio.



“Vejo esta oportunidade para crescer muito como jogador. Estou entusiasmado como o meu novo clube e vim para dar tudo em prol dos objectivos da equipa”, disse o futebolista.

Alioune Fall é natural do Senegal, mas já está em Portugal há vários anos. Passou por clubes como Desportivo de Chaves, Fc Vizela e ainda Pedras Salgadas. Agora vai representar o Gil Vicente.

