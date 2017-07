Biblioteca Pública de Braga evoca poeta e diplomata António Feijó

autor Redacção num. de artigos 32918

A Biblioteca Pública de Braga (BPB) tem patente até 10 de Julho uma exposição dedicada a António Feijó, com mais de meia centena de obras sobre este insigne poeta e diplomata falecido há 100 anos.

A mostra tem entrada livre todos os dias úteis, das 9 às 12.30 horas e das 14 às 17.30 horas, e insere-se no ciclo ‘Efemérides’ e nos 175 anos da BPB, uma unidade cultural da Universidade do Minho (UMinho).

A mostra reúne publicações sobre a biografia, a produção literária e os trabalhos ligados à obra de António Feijó - análises, ensaios, estudos, conferências -, bem como referências enciclopédicas e artigos de imprensa com os momentos marcantes da sua vida e as homenagens que recebeu.

Oriundo de uma família aristocrata minhota, o poeta e diplomata António Feijó (Ponte de Lima, 1859 - Estocolmo, 1917) fez os estudos liceais em Braga, fase em que public ou os primeiros poemas, e formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, altura em que codirigiu a ‘Revista Científica e Literária’.

Foi depois diplomata no Brasil, Suécia, Noruega e Dinamarca. Tem o seu nome associado a espaços de várias cidades, como uma escola em Ponte de Lima e um jardim em Lisboa.

A existência cosmopolita de António Feijó projetou-o numa irónica e civilizada visão do mundo, com um pendor para a evocação enternecida, por vezes mórbida, como no soneto ‘Pálida e loira’ e na obra ‘Novas Bailatas’, influenciada pela perda prematura da esposa.

O autor destacou-se ainda nas correntes do parnasianismo (de que foi primeira figura), do romantismo e do simbolismo saudosista. Marcaram-no nomes como Victor Hugo, Banville, Leo- pardi, Baudelaire e Rémusat, do qual é exemplo o seu ‘Cancioneiro Chinês’.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários