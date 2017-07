Escola Superior Agrária do Politécnico de Viana promove concurso gastronómico

autor Redacção num. de artigos 32923

Escola Superior Agrária do Politécnico de Viana promove 21ª edição de concurso gastronómico - No prato e no pão, assada ou de outras variadas formas, as honras da casa serão feitas com esta espécie por excelência da pesca portuguesa.





Contrariando as tendências da moda, estas querem-se gordas e de preferência a pingar no pão. O desafio está lançado pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESA-IPVC) para mais uma edição do Concurso Gastronómico que este ano elegeu como “rainha” a sardinha. O evento gastronómico que acontece no dia 21 de julho, no Mosteiro de Refóios, pretende valorizar a qualidade e promover o consumo de produtos agropecuários regionais.



Para além do concurso, que culminará com o jantar, haverá espaço para atuações musicais e muita diversão para além da resp etiva entrega de prémios. O serão continuará noite dentro com o convívio no Bar da Associação de Estudantes da ESA. O evento arranca às 20h e a primeira atuação está prevista para as 21h30.



A ESA-IPVC com o apoio de várias organizações, associações de criadores e produtores, tem vindo a promover anualmente produtos animais e vegetais do Entre Douro e Minho (EDM): coelho (1996), cabrito (1997), porco (1998), vitela barrosã (1999), frango de campo (2000), produtos vegetais (2001), vinho na gastronomia (2002), anho de EDM (2003), vitela minhota (2004), fumeiro de Melgaço (2005), carne de pato e kiwi (2006), agricultura biológica (2007), carne de Cachena (2008) e raças autóctones de galinhas (2009), Cogumelos (2010), cabrito em modo de produção biológico (2012), leitão de raça Bísara (2013), coelho (2015), truta (2016) e a sardinha em 2017.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários