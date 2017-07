Monção recebe segunda edição de VinCul’Arte

autor Redacção num. de artigos 32923

O VinCul’Arte é uma mostrar de música, teatro, poesia, exposição e cinema que vai envolver esta vila raiana em todo o seu centro histórico. Nesta edição são muitos os artistas convidados nas mais diversas áreas. Durante os dois dias será possível visitar exposições permanentes de Joana Degues ou Alua Polen, entres outros.



No dia 14 de Julho, na sede da CineClube de Monção estará em exposição a história do cinema Português e, às 22 horas será projetado na rua da Independência o filme: “Cinema Paradiso” de Guisseppe Tornatore realizado em 1988.



No dia 15 de Julho, pelas 17 horas, destaca-se a presença de duas artistas - Andreia Siva e Rita Monteiro - que vêm apresentar “Não é Por Ali”, uma performance que tem como ponto de partida o texto “Cantora Careca” de Eugene Iunesco. Uma hora mais tarde t erá lugar o primeiro concerto do dia, O Manipulador, uma One Man Band experimental de baixo, pedais, loop station e voz.



Alameda dos Nerys, Largo de Camões, Largo da Igreja Matriz, Rua da Independência e a Praça Deu-La-Deu receberão concertos de música, exposições de Pintura, escultura, fotografia e ilustração bem como seções de cinema, declamações de poesia, peças de teatro e workshop.

Pode consultar o programa completo no nosso Facebook (@vinculartemoncao) ou no nosso site, em www.vincultare.pt



Manter e criar vínculos entre as pessoas e a arte é o objetivo deste festival, que vai para a segunda edição, após o sucesso alcançado em 2016. Este ano os espetáculos continuarão a ser de acesso livre a todas as áreas de demonstração de arte.





*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Monção ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas