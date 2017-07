Câmara Municipal de Arcos de Valdevez apoiou projecto de terapias assistidas por animais

Chegou ao fim o Projecto 'Despertar Emoções/Intervenções Assistidas por Animais 2017, implementado pela Dogs Training Concept/Arcos de Valdevez, com o apoio da Câmara Municipal.

Este projecto de terapias assistidas por animais teve por objectivo principal o desenvolvimento de actividades que visassem a melhoria da qualidade de vida de crianças/adultos com necessidades especiais, a partir de uma acção lúdica, motivacional e educativa.



Com a presença do animal, as pessoas mostram-se muito mais motivadas e disponíveis para as atividades pedagógicas e terapêuticas propostas, o que resultou em passos importantes para a promoção da socialização; o afastamento da solidão, da ansiedade, do stress e da depressão. Nestas sessões foram também promovidos aumentos da autoestima e a autoconfiança, melhorias na saúde física, ps icológica e emocional, coordenação motora e desenvolvimento da memória dos assistidos. Trabalhou-se a coordenação motora e estabilizou-se a frequência cardíaca.

Os animais são catalisadores de comunicação; estimulam a memória e a atenção, não julgam, são afectuosos, mantêm os alunos/participantes ocupados, são um foco de atenção e permitem a estimulação táctil.



Da reunião de avaliação final destaca-se o sucesso deste projeto de boas práticas em que os animais foram fatores de motivação e aprendizagem, bem como o forte impacto junto dos utentes na área emocional, social, psicomotora e cognitiva.

Envolveu o CAO e o Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez e a APPACDM de Ponte da Barca.



