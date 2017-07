Secretária de Estado do Ordenamento do Território no Seminário sobre o Plano de Paisagem das Terras de Coura

O Plano de Paisagem das Terras de Coura constitui um projeto-piloto a nível nacional, na aplicação da Convenção Europeia da Paisagem ao nível municipal. Resulta da aprovação da candidatura efetuada pela Câmara Municipal de Paredes de Coura ao Norte 2020 - Património Natural. Para a sua concretização foi estabelecida uma parceria entre a Câmara Municipal e diversas entidades: a Valminho Florestal, o Centro de Estudos Arnaldo Araújo/ESAP e a Leiras do Carvalhal, Ld.ª, sediada em Paredes de Coura. A elaboração do plano visa a definição de Unidades de Paisagens que caracterizam o território de Paredes de Coura, assim como a definição dos seus objetivos de qualidade, terminando com a elaboração de um Programa de ações, projetos e medidas de proteção, gestão e ordenamento para as Unidades de Paisagem. O processo conta, em todas as fases, com o envolvimento da população, contribuindo para a sua perceção sobre a paisagem local.



Primeiro município do país a elaborar Plano de Paisagem



Paredes de Coura não é só o primeiro município do país a elaborar um Plano de Paisagem, como a participação pública teve grande envolvimento da população, nomeadamente da comunidade escolar nas diversas sessões onde os alunos foram convidados a refletir sobre a paisagem das Terras de Coura, identificando problemas e perspetivando soluções.

“Estas contribuições são um imperativo democrático intergeracional pois, quando se toma uma medida para o futuro não faz sentido deixar de parte os verdadeiros beneficiários desse trabalho que serão os mais jovens e as gerações futuras”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Pereira.



Recorde-se que este projeto-piloto visa o desenvolvimento do Plano de Paisagem para o território e tem como objetivos a valorização do património natural, cultural e urbano, bem como definir medidas orientadoras para a gestão da paisagem que preservem o seu caráter e identidade, reforçando a componente da paisagem cultural nas aldeias e lugares incluídos em Rede Natura e na Paisagem Protegida.



A equipa multidisciplinar que desenvolveu o plano preparou diversas sessões de participação pública a fim de permitir e estimular a reflexão, formação e sensibilização social, no que diz respeito à paisagem, pretendendo-se delimitar objetivos de qualidade paisagística para cada unidade de paisagem identificada e definir linhas de ação para proteção e gestão das mesmas. Neste particular, os alun os do ensino secundário e profissional que participaram nas sessões públicas, refletindo sobre as diferentes unidades de paisagem das Terras de Coura, introduziram uma dimensão pessoal ao trabalho técnico desenvolvido, sugerindo, inclusive, novos limites às unidades de paisagem desenhadas pela equipa técnica.

Para Vitor Paulo Pereira “esta participação é normal pois os jovens entendem que, mais do que pedir contribuições em orçamentos participativos para obras de pouca dimensão, o que é importante é dar-lhes a hipótese de pensar e planear connosco o concelho deles para os próximos 50 anos. Por outro lado, para nós, esta participação é fundamental pois, se os jovens contribuírem e se reverem nas escolhas feitas hoje, no futuro serão os seus principais defensores”.

O presidente da Câmara de Paredes de Coura vai mais longe: “o futuro faz-se através do compromisso com os outros e através do compromisso com a paisagem. Um diálogo que tem de ser feito através de um plano racional, sustentável e estimulador do desenvolvimento. Temos de fazer um esforço para conciliar interesses sociais e os interesses ecológicos num contexto de desenvolvimento sustentável. Paisagem é valor, é riqueza. Quem não compreende isto, não compreende o futuro”, concluiu.



Para além da população escolar foram também chamados a participar nas reuniões públicas e workshops vários especialistas, associações locais, juntas de freguesia e grupos de interesse, introduzindo diversas visões pessoais, mas também diferentes conhecimentos e abordagens técnicas específicas que alimentam e diversificam o conhecimento sobre as paisagens de Paredes de Coura e as suas dinâmicas.



Neste Seminário sobre o Plano de Paisagem das Terras de Coura será abordada “A aplicação local da Convenção Europeia da Paisagem”, por Luís Brandão Coelho, bem como “A Estratégia para a Paisagem Courense”, por Isabel Matias, concluindo-se com os “Resultados da participação pública”, com Susana Peixoto. Ainda será projetado o documentário de João Mário Grilo sobre a obra do Arqtº Gonçalo Ribeiro Telles, “A Vossa Terra”.

Após o almoço, far-se-á uma ‘Visita de Campo’ pelo concelho, com passagem por diversos locais naturais, património cultural, arqueológico, etnográfico, aglomerados urbanos, áreas agrícolas e florestais.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Paredes de Coura ***

