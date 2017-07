Dia do Município de Vila Nova de Cerveira será celebrado a 15 de Outubro

Anualmente, Vila Nova de Cerveira assinala, a 1 de outubro, a atribuição, em 1321, da Carta do Foral por D. Dinis, através de um conjunto de cerimónias comemorativas da efeméride.



Assim, e de forma a evitar qualquer perturbação ao normal funcionamento do ato eleitoral agendado, foi apresentada e aprovada proposta para que as comemorações do Dia do Município de Cerveira, excepcionalmente, este ano, se realizem no dia 15 de outubro.



De sub linhar que, como forma de assinalar os 40 anos do Poder Local Democrático, o Município Cerveirense entendeu, mediante aprovação pela Assembleia Municipal, atribuir Medalhas de Honra aos três ex-autarcas eleitos democraticamente para a Câmara Municipal. Esta distinção e outros reconhecimentos a personalidades e entidades municipais fica reagendada para dia 15 de outubro.



