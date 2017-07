Teatro Gil Vicente aposta na música

A música é a rainha do mês de Julho no Gil Vicente. Ao todo são seis espectáculos que prometem cativar o público barcelense para a primeira de todas as artes.



A programação do mês começou este fim-de-semana e termina com dança. Depois de subir ao palco a Academia Nico Dance Studio, é a vez da Escola de Dança de Barcelos levar a palco ‘Alice no País do Ballet’ no dia 29 de Julho.



Entretanto no próximo sábado, às 16 horas, chega ao palco o espectáculo musical Mamma Mia, pela APAC - Centro de Actividades Ocupacionais.



No dia 11, o jovem barcelense Beni Mizrahi & The Soulbenders apresenta o EP de estreia ‘The First Howl’, às 22 horas; sendo que no dia seguinte o Barcelos Sénior encerra o ano lectivo com um espectáculo musical, a partir das 14.30 horas.



Entretanto, nos dias 21, 22 e 23, a música continua a animar. Primeiro, com o espectáculo solidário ‘Somos Um’, por Ana Beatriz Lindade; depois &lsqu o;Esta Cara não me é estranha’, pelo Grupo Sénior de Música da Freguesia de Arcozelo; e o Concerto de Final de Ano da Escola Art’É Vida, em três sessões, às 15, 18 e 21 horas.



O teatro chega ao palco do Gil Vicente esta quarta-feira, com ‘Consultório Médico’, às 14.30 horas, pelo Espaço de Convívio de Balugães, no âmbito do Programa Sénior. Já no dia 14, a peça ‘(In)Felicidades Adolescentes!’, pela Academia de Teatro de Barcelos, também sobe ao palco às 21.30 horas. Já no dia 16, às 16 horas, é apresentada a peça ‘Os 3 Porquinhos’, pel’A Capoeira - Companhia de Teatro de Barcelos.



A sétima arte passa pelo cenário do teatro nos dias 13 e 20. ‘As Férias do Sr. Hulot’, de Jacques Tati e ‘Uma Rapariga no Verão’, de Vítor Gonçalves, respectivamente, às 21.30 horas.

De realçar que os espectáculos dos dias 11, 20, 21, 27 e 29 têm entrada paga, os restantes são de entrada gratuita.



