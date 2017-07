Município de Viana assinou protocolos com seis associações culturais

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo assinou com seis associações culturais diversos protocolos de colaboração destinados a diversos fins. Em causa estão apoios a grupos etnográficos e associações culturais do concelho no valor global de cem mil euros.



O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, evidenciou, durante a cerimónia, o trabalho destas associações e grupos na preservação das tradições únicas do concelho e afirmou que este investimento é o reconhecimento do trabalho feito dentro e fora do país na valorização da etnografia vianense.



Assim, foi assinado um protocolo com a Associação Centro Recreativo e Cultural das Neves para colaborar no apoio à aquisição de equipamento mobiliário para sua nova sede, mas também com o Grupo Recreativo e Cultural de Castelo do Neiva para apoio à aquisição de novo espaço para acolher as diversas valências da associação.



Para o Grupo de Folclórico de Danças e Cantares de Alvarães, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vai colaborar nas despesas referentes às obras para manutenção no edifício da sede do grupo e, para o Grupo Etnográfico de Areosa, o apoio é para as obras de manutenção no edifício da sede do grupo folclórico.



Com o mesmo objecto - colaborar nas despesas referentes às obras para manutenção no edifício da sede do grupo folclórico - foi assinado um protocolo de colaboração com a instituição e para a Ronda Típica da Carreço, sendo que para o Grupo de Danças e Cantares de Perre a colaboração será para despesas referentes à construção da sede do daquele grupo folclórico do concelho.

