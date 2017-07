Theatro Circo é a ‘Meca’ do Verão musical

Este mês, para além do já esgotado Salvador Sobral, duas das maiores figuras do jazz do momento pisam o palco principal do Theatro Circo.



No próximo dia 22 de Julho, a americana China Moses, filha da lendária cantora de jazz Dee Dee Bridgewater, estreia-se em Portugal e com espectáculo exclusivo para apresentar ‘Nightintales’, o seu sexto trabalho de originais. Apontada como ‘artista a seguir’ por Gilles Peterson e como “uma excitante artista americana, dotada de poderosas letras, uma incomparável voz e um som único” pelo conhecido Jamie Cullum.



Gregory Porter é um nome incontornável na música dos dias de hoje. Desde o lançamento do seu álbum de estreia ‘Water’ em 2010, o vocalista e compositor tem vindo a crescer como uma das maiores referências do mundo do jazz. A sua mistura muito pessoal de jazz, gospel, blues e soul tem conquistado os fãs. A globalização da voz de Gregory Porter chega com a distinção com dois grammys pelos dois álbuns distinguidos para Best Jazz Vocal Performance com ‘Liquid Spirit’ (2013), e ‘Take me to the Alley’ (2017). O músico de Brooklyn apresenta-se no Theatro Circo dia 28 de Julho.



Em Agosto, a América Latina apodera-se do Theatro Circo com um intruso português. São quatro sextas-feiras e quatro espectáculos: Maria Gadú, a jovem brasileira visita Braga no dia 4 para apresentar o seu mais recente disco ‘Guelã’; Criolo, um dos mais acarinhados músicos da actualidade, pisa o palco para apresentar ‘Espiral De Ilusão’. Já PZ surge como o guardião da nova música nacional com o ‘Império Auto-Mano’ a invadir Braga no dia 18 e na última sexta-feira de Agosto actua La Dame Blanche.

