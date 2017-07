Xadas: 'Temos de lutar sempre pelos primeiros quatro lugares'

O médio Xadas, 19 anos, quer afirmar-se em definitivo no plantel do SC Braga e não descura a possibilidade de “atingir outros patamares”. Para já, realçou, está apenas focado no clube minhoto. Xadas faz um balanço “positivo” da pré-temporada , garantindo que a equipa de Abel Ferreira tem “trabalhado para alcançar os objectivos”. O médio, que esteve recentemente ao serviço de Portugal no Mundial sub-20, reconhece que a última época não correu de feição aos arsenalistas e, por isso, a ambição é corrigir a trajectória.



“A época passada não foi das melhores, não há que esconder isso. O clube tem de lutar sempre pelos quatro primeiros lugares e na época passada isso não aconteceu. Aprendemos com os nossos erros e estamos aqui com a ambição de melhorar na nova época”, referiu o futebolista do clube bracarense.



Conhecedor dos métodos de Abel Ferreira, até porque transitou da equipa B juntamente com técnico, o jovem de 19 anos revela que a equipa está a assimilar o que é pretendido pelo treinador. “O mister continua o mesmo, com os seus métodos de trabalho e a sua filosofia de jogo. No fundo continua igual ao que tinha demonstrado na equipa B. Sabemos o que ele pretende para a equipa, e claro que quando se conhece o treinador é mais fácil.”

Em relação ao seu futuro, depois de ter estado em bom nível ao serviço da seleção, Bruno Xadas mostra-se focado nos minhotos. “O Mundial sub-20 correu bastante bem, mas nesta altura só penso no presente e o presente é o Sp. Braga. Estou focado no trabalho e o futuro não interessa. Claro que sou jovem e quero evoluir, ambiciono outros patamares, mas neste momento estou no Sp. Braga e só penso em ajudar a equipa”, atirou.

