Terças-feiras de trânsito condicionado

A mudança temporária de local da feira semanal de Braga vai obrigar, todas as terças-feiras em que a mesma se realiza, ao corte da circulação automóvel entre a rotunda do Parque da Ponte e a rotunda de acesso aos bairros do Picoto e Nogueira da Silva.



A interrupção da circulação afectará os automobilistas que usam a Avenida Viriato Nunes como entrada e saída da cidade de Braga.



Como alternativa, é sugerido o desvio em cada uma daquelas rotundas para a Rua Evangelista de Araújo Vieira, no Monte Picoto, percurso que passará a ser também pelos autocarros dos transportes urbanos.



No período de funcionamento da feira semanal, a PSP de Braga montará uma operação d e regulação do trânsito junto ao novo local de realização temporário, dado que se trata de uma zona de alguma intensidade de tráfego automóvel.

A Avenida Viriato Nunes é uma principais das entradas e saídas da cidade de Braga pela estrada nacional 103 em direcção a Guimarães.



Os agentes da PSP estarão especialmente posicionados na rotunda de S. João da Ponte, no final da Avenida da Liberdade, a fim de desviar o trânsito automóvel pelas ruas da Devesa e de Santo Adrião até à rotunda que liga à Rua João Evangelista de Araújo Pereira.

No sentigo Guimarães-Braga, o trânsito automóvel é desviado para a mesma artéria na rotunda que dá acesso aos bairros do Picoto e Nogueira da Silva.

