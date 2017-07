Ponte de Lima acolheu o melhor Europeu de Maratonas de Canoagem

Quatro medalhas portuguesas - uma de ouro e três de bronze - a fechar aquele que foi considerado o melhor Europeu de Maratonas de sempre. Durante seis dias, Ponte de Lima foi a capital da canoagem internacional e o sucesso do evento é de tal ordem impressionante, que o presidente da Associação Europeia de Canoagem (ECA), o britânico Albert Woods, defendeu que Portugal organizou em Ponte de Lima “os melhores Europeus de maratonas de sempre”, abrindo, assim, caminho à forte possibilidade de a vila mais antiga do país voltar a ser escolhida para a Taça do Mundo e Campeonato do Mundo, nas candidaturas para 2019 e 2021.



“Esta prova foi um sucesso tremendo, tivemos resultados muito bons e a transmissão em directo ‘life streaming’ foi bas- tante boa e permitiu sermos seguidos em todo o mundo. Estou muito impressionado com toda a organização. Por isso, estes terão sido os melhores Europeus de sempre”, revelou Albert Woods, deixando claro ser “um bom presságio para futuras candidaturas de Ponte de Lima”.



“Claro que é sempre uma decisão da federação e depois teremos também uma palavra na decisão, mas acredito que é uma possibilidade muito forte, já que esta organização do Europeu de Maratonas foi excelente. Muito próximo desta organização, só Gyor, pois os húngaros também sabem como organizar uma prova fantástica”, frisou o responsável europeu, confessando estar “surpreendido” com a capacidade organizativa dos portugueses.



/> Albert Woods diz que Portugal “é um país com condições únicas para a prática da canoagem”, pelo que se congratula, igualmente, “com a capacidade única de promover eventos de excelência, seja nas maratonas, pista ou caiaque de mar”.



Visivelmente satisfeito com o sucesso do evento, Vítor Félix - presidente da Federação Portuguesa de Canoagem - agradeceu os elogios de todos os 23 países participantes: “é um balanço muito positivo destes seis dias de competição no Campeonato da Europa, o primeiro num formato de quatro dias, com os dois primeiros para competições de masters. Daí o nosso agradecimento aos parceiros locais, ao CN Ponte de Lima e ao município, foram inexcedíveis”.

Do ponto de vista da federação organizadora, acrescentou Vítor Félix, “estamos sempre preocupados com dois factores: primeiro, com a questão da organização, que corra bem; depois, os resultados desportivos. Nesse campo, é um balanço também muito positivo, com a conquista de quatro medalhas, uma delas de ouro, com o José Ramalho a conquistar o penta campeonato da Europa, desta vez em casa, o quu nunca tinha acontecido. Ouvirmos tocar a portuguesa foi o culminar de um excelente dia competitivo”, destacou.



Em 2018, a federação volta a organizar o Campeonato do Mundo, em Prado, e o Mundial de Velocidade, em Montemor-o-Velho, separados por um mês, o que, segundo Vítor Félix, “mostra a confiança que as entidades internacionais depositam na organização de Portugal”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários