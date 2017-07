Vila Verde: Santa Casa celebra a “festa dos finalistas” em família

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde abriu as portas para que todos os familiares das “suas meninos e meninas finalistas” pudessem ver inloco a imposição destas crianças que agora rumam a um novo ciclo nas suas vidas.



O Provedor Bento Morais, emocionado, agradeceu “a todos os colaboradores, sem exceção, o trabalho desenvolvido nestes últimos anos com as crianças, e principalmente com as que são finalistas neste ano lectivo que termina. “Era um ambiente de festa e de diversão, contribuindo sempre para uma aproximação de inter-relações entre a família, o educador e a criança, fomentando sempre um ambiente educativo familiar. Queremos seguir a nossa expansão e o nosso colégio será uma realidade, depois de muitos trâmites legais seguimos as obras a bom ritmo.”



Depois de um show de fotos e vídeos de resumo do ano que passou, as crianças receberam a respetiva cartola e um diploma de mérito por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos no seio da instituição. O pré-escolar e o centro de estudos preparou uma melodia de finalistas que animou o s familiares e amigos presentes! Até sempre”… era a palavra mais ouvida por entre familiares e colaboradores da instituição.



Bento Morais, Provedor da instituição, era um homem muito feliz e emocionado, “depois da celebração do dia da criança, do dia aberto de exposição dos trabalhos, recebemos os pais e familiares das nossas crianças, com o objetivo de estreitar relações entre a nossa instituição e a família. Os pais saem muito satisfeitos. Na nossa instituição preza-se sempre a qualidade e estas crianças hoje finalistas, serão sempre os nossos meninos e meninas.”



Foi uma noite de festa, por entre algumas lágrimas de emoção e sorrisos de felicidade, ficou bem patente a relação entre educadores e crianças na instituição. Segundo a diretora do infantário, “É uma cerimónia simbólica que marca a vida das crianças, num agradecimento a todos os pais que confiam na instituição. Desejamos as maiores felicidades a todas as meninas e meninos que nós acompanhamos e vimos crescer.”





