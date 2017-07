Águas de Barcelos proporcionou momentos divertidos nos Jogos do Rio

No passado sábado, 01 de julho, a Águas de Barcelos (AdB) associou-se aos Jogos do Rio proporcionado momentos divertidos e pedagógicos, para crianças e graúdos, associados à importância da qualidade da água na promoção da saúde do homem e do ambiente. A iniciativa, organizada pela associação Amigos da Montanha, continuará nos sábados, 8, 15 e 22 de julho, das 14h00 às 18h00, nas margens do Rio Cavado.



Com o objetivo de apoiar a prática desportiva e os estilos de vida saudáveis, ao mesmo tempo que sensibiliza a população para a importância do consumo de água da rede pública para a promoção da saúde, a AdB sob o lema Água Segura, realizou experiências divertidas com água sobre o “Ciclo Natural da Água”, “Fi ltração da Água” e “Poluição Invisível” que visavam sensibilizar os visitantes para a importância do ciclo da água como sistema natural de purificação da água e renovação das reservas de água doce e a importância do tratamento da água e do controlo da sua qualidade para assegurar que a mesma é saudável e segura. Foram ainda disponibilizados dois pontos de água da rede pública, fresca, para consumo gratuito.



O rio Cávado é um dos importantes recursos de água doce no nosso município, vital para as nossas vidas e ecossistemas aquáticos e inspirador para fins recreativos, como as atividades desenvolvidas nos Jogos do Rio.





*** Nota do Gabinete de Imprensa das Águas de Barcelos ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas