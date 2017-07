Viana do Castelo: novo investimento no Parque Empresarial de Lanheses

A Câmara Municipal de Viana do Castelo apresentou a terceira fase do investimento da Eurostyle Systems, que irá permitir a criação de 250 postos de trabalho, num investimento de nove milhões de euros e ocupando uma área industrial de 16 mil metros quadrados do Parque Empresarial de Lanheses.



A empresa líder no mercado, integra o cluster automóvel que está a nascer em Viana do Castelo, município que tem vindo a receber diversas empresas deste ramo graças ao sistema de incentivos à captação de empresas para o concelho, através de isenção de IMT e taxas e apoio na infraestruturação.



A multinacional, que tem já em fun cionamento a primeira fase com 35 colaboradores e irá começar a produzir numa segunda fase (a concluir até dezembro de 2017) materiais plásticos para automóveis com 24 máquinas e 130 pessoas. A terceira fase agora apresentada pretende otimizar recursos depois de ter surgido um novo projeto para construção de painéis de porta.



Nascida em 1986, a Eurostyle está hoje espalhada por vários países, desde França, Eslováquia, Rússia, Marrocos e Portugal. Emprega cerca de 1500 pessoas e trabalha para as principais marcas automóveis.





