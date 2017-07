Vila Verde: autarquia aprova projecto de execução e procedimento concursal da Ciclovia Urbana

autor Redacção num. de artigos 32939

O projeto de execução e respetivo procedimento concursal da Ciclovia Urbana de Vila Verde, na freguesia de Vila Verde e Barbudo, aprovado esta manhã na reunião do Executivo Municipal de Vila Verde.



Com base no orçamento resultante do projeto de execução, o valor base da empreitada ascende a mais de um milhão de euros. O projeto de execução e a empreitada incluem também o “Sistema de Bicicletas Partilhadas de Vila Verde.” Assim, este projeto tem em linha de conta a uniformização da materialidade, o correto dimensionamento das vias, lugares de estacionamento, passeios e ciclovia, garantindo a melhor fluência de peões, bicicletas e automóveis. A ciclovia é estruturada em elementos de Circulação e Áreas de Apoio, integrados na estrutura urbana e interagindo com a estrutura viária e pedonal da área central de Vila Verde.



Trata-se de infraestruturas viárias exclusivamente dedicadas ao tráfego de bicicletas e segregadas das restantes formas de tráfego, numa extensão total de 5,8 Km que contempla as principais vias da sede concelhia.

/>

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, realça que “a ciclovia urbana de Vila Verde é um investimento fundamental para a qualidade de vida das pessoas, trazendo também ganhos em matéria de organização do espaço e das acessibilidades urbanas, na medida em que vai ajudar a agilizar o trânsito urbano e incentivar ao uso de bicicletas como uma salutar, económica e muito prática opção de locomoção.”



O mesmo Edil considera que “a bicicleta é um meio de transporte sustentável, representando, por conseguinte, uma mais-valia para a saúde das pessoas e para a elevação da qualidade ambiental.”



Na perspetiva Dr. António Vilela, “a construção desta ciclovia vem ao encontro de uma tendência crescente para as pessoas utilizarem a bicicleta nas suas deslocações e na ocupação dos seus tempos de lazer, ao mesmo tempo que potencia a prática de exercício físico, ajudando assim a combater o sedentarismo”.





*** Nota do Gabinete de Imprensa da C.M. Vila Verde ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas