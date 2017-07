Barcelos: Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPCA com candidaturas abertas

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) tem abertas, até 15 de agosto, as candidaturas a Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). Estes cursos irão funcionar no campus de Barcelos e nos polos de Braga e Guimarães.



Os CTeSP são uma formação superior (nível 5) com dois anos de duração e seis meses de estágio garantido numa empresa, visando uma formação técnica muito prática e a rápida inserção no mercado de trabalho. Dão, ainda, a possibilidade de ingressar numa licenciatura através de concursos especiais.



Podem concorrer aos CTeSP, sem necessidade de realização de prova, os titulares de um curso de ensino secundário profissional de nível 4, os titulares do 12º ano completo (ou habilitação legalmente equivalente), os titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET) e os titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.

Podem, ainda, inscrever-se num CTeSP os candidatos que tenham sido aprovados nas provas M23 (Maiores de 23 anos).



Para o ano letivo 2017/2018, o IPCA tem abertas candidaturas para 20 cursos técnicos superiores profissionais, distribuídos pelas suas escolas superiores de Design, Gestão, Tecnologia e da recém-criada Hotelaria e Turismo.



A Escola Superior de Design dispõe de vagas para os C TeSP de Design do Calçado, Design de Moda, Design para Media Digitais e Ilustração e Arte Gráfica.



Na Escola Superior de Gestão irão funcionar os cursos técnicos de Apoio à Gestão, Comércio Eletrónico, Exportação e Logística, Contabilidade e Fiscalidade e Gestão Agrícola. Este último será ministrado, no Polo de Guimarães, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança.

A Escola Superior de Hotelaria e Turismo tem vagas abertas para os CTeSP de Organização e Gestão de Eventos e de Turismo, Natureza e Aventura.



Na Escola Superior de Tecnologia irão funcionar os seguintes cursos: Gestão Industrial da Produção; Desenho Técnico e Maquinação; Desenvolvimento Web e Multimédia; Eletrónica, Automação e Comando; Energia, Telecomunicações e Domótica; Sistemas Eletrónicos e de Computadores; Aplicações Móveis; Mecânica Automóvel; Redes e Segurança Informática.

Tal como todos os outros estudantes do ensino superior, os alunos dos CTeSP têm direito a candidatar-se a Bolsa de Estudo e a todos os restantes apoios sociais existentes no IPCA.

As candidaturas aos CTeSP decorrem, exclusivamente, online, através da plataforma de candidaturas do IPCA disponível em www.ipca.pt.





