Conflitos armados em discussão na UMinho

A Escola de Direito da Universidade do Minho, no campus de Gualtar, em Braga, organiza até ao final desta semana a summer school “Conflitos Armados - Perspetivas Jurídica e de Relações Internacionais”, com especialistas de referência nacional.



Na terça-feira, dia 4, estão previstas as palestras “Privatização dos conflitos armados” (às 14h30) e “Impacto do uso bélico de drones nos direitos humanos” (às 18h00), proferidas pelo tenente-coronel Proença Garcia e pela docente Maria Assunção Pereira, respetivamente.



O programa prossegue no dia seguinte durante a tarde com a conferência “Sistemas autónomos de guerra: Terminator ocupando o lugar do soldado. Desafios para o direito internacional humanitário”, por Afonso Nunes, doutorando em Direito na Universidade de Essex (Reino Unido). Seguem-se os temas “Conflitos e segurança em África no pós-Guerra Fria” e “Nova visão estratégica para a cooperação na área da defesa na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”.



Na quinta-feira serão debatidos a justiça transicional em contextos pós-conflito (14h30), o tribunal penal internacional (17h00) e a regionalização do direito internacional penal (18h00), pelos oradores convidados Filipa Raimundo (ISCTE), Wladimir Brito (UMinho) e Rui Garrido (ISCTE).



No último dia do curso, sexta-feira, são apresentadas a partir das 14h30 as sessões “O Daesh enquanto ator não-estadual no contexto do conflito armado na Síria”, por Bruno Reynaud de Sousa, da Universidade do Porto; além de “A importância da Turquia na região” e “A Rússia e o uso da força na Síria: Racionalidade das alianças e luta antiterrorista”, apresentadas por Maria do Céu Pinto e Sandra Fernandes, ambas do Departamento de Relações Internacionais e Administração Pública da UMinho.





