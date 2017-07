Famalicão: arraial da música e dos sabores encerra actividades lectivas da Associação de Moradores das Lameiras

autor Redacção num. de artigos 32939

Dezoito atuações, provenientes das várias respostas sociais da Associação de Moradores das Lameiras (2 creches, pré-escolar, centro de atividades dos tempos livres, centro de estudos e animação juvenil, animateca do eurobairro, estrutura residencial para pessoas idosas, centro de dia e serviços de apoio domiciliário a idosos) aqueceram o fim de tarde e início de noite do último dia do mês de junho, com diferentes representações alusivas ao festival da canção e eurovisão, marchas populares, danças e cantares, poemas e declamações.



A parte norte do recinto do complexo habitacional das Lameiras, em Vila Nova de Famalicão, foi o local escolhido para a realização do «Arraial da música e dos sabores», que concluiu com êxito as atividades letivas deste ano escolar.



Luz e cor, num ritmo encantador de alegria, ternura e criatividade percorreu todas as idades entre os dois e os noventa e três anos, daqueles e daquelas que diariamente são a alma desta Associação. O Centro Social das Lameiras saiu das suas instalações e «desceu» para o meio do bairro popular, para exibir o que de melhor realiza com os/as seus frequentadores diários das diversas respostas sociais.



Barracas devidamente engalanadas e apetrechadas, mesas e cadeiras, serviram de complemento a uma festa que para além de popular e cultural também foi dos sabores das bifanas, sardinha assada, churrascos, «barriguinhas», caldo verde e outros aperitivos, regados com bebidas adequadas para cada um dos sabores e condição dos utilizadores. Apesar da temperatura não ser convidati va, a afluência superou todas as expetativas. A completar esta parte, também não faltaram os sabores dos doces, com a sua variedade artística na confeção caseira de muitos pais e encarregados de educação que quiseram oferecer e tornar presente a «sua marca pessoal», nesta festa de todos e para todos.



Jorge Faria, presidente da direção da Associação de Moradores das Lameiras, subiu ao palco para agradecer a presença de todos e o empenhamento de quantos cuidaram e trabalharam nos bastidores para que aquela festa tivesse o impacto que teve. Convidou os presentes a desfrutarem de momentos culturais únicos e a usufruir dos sabores expostos nas barraquinhas.



De facto, os telemóveis e máquinas fotográficas dispararam constantemente na procura de registar momentos únicos na vida dos intervenientes em palco.



Entretanto, as iniciativas de verão com atividades específicas desta Associação iniciaram esta segunda-feira com o arranque das colónias balneares a decorrer na praia do Forno, em Vila do Conde, até ao dia 28 de julho, com saída diária do Centro Social das Lameiras pelas 08,30 e chegada ao mesmo local pelas 18,30 horas. Estão inscritos nestas duas quinzenas 210 participantes entre crianças, jovens e algumas pessoas idosas. Em Vila do Conde, existe o apoio de uma escola local, onde diariamente é servida a refeição do meio-dia, transportada desde o Centro Social das Lameiras, em Famalicão, para a escola de apoio, naquela cidade.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da Associação de Moradores das Lameiras ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas