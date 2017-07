Esposende: 'Música da Praça' oferece concertos gratuitos no centro da cidade

autor Redacção num. de artigos 32939

A Praça do Município, no centro da cidade de Esposende, vai acolher durante os meses de julho e agosto, mais uma edição do evento “Música na Praça”, proporcionando concertos de diferentes géneros musicais. Uma produção do Município de Esposende, o “Música na Praça 2017” será de entrada livre e terá lugar às 22h00.



O projeto “Música na Praça” arrancou em 2006 e tem vindo a ser uma constante na programação de verão do Município, oferecendo momentos de lazer ao som dos mais variados estilos musicais, do Fado ao Jazz, do Folk ao World Music. Através deste evento, a Câmara Municipal contribui para a dinamização e animação da cidade, criando motivos de atratividade e proporcionando espetáculos de elevada qualidade.



O fado vai marcar a abertura da edição deste ano, no dia 8 de julho, com Ana Pinhal Quarteto. Ana Pinhal é uma jovem fadista, natural de Matosinhos, fadista residente na famosa Casa de Fados da cidade do Porto, a “Casa da Mariquinhas”. Participou no Caixa Ribeira 2015 e Caixa Alfama 2015 e 2016 e, em outubro de 2015, integrou o elenco do espetáculo 'AMÁLIA - Não sei porque te foste embora' no Coliseu do Porto.



Ana Pinhal sobe ao palco do “Música na Praça”, num concerto onde haverá uma perspetiva singular do fado tradicional, de uma voz que não tem parado de crescer, homenageando aqueles com quem aprendeu: Amália Rodrigues, Fernanda Maria, Lucília do Carmo e Hermínia Silva, perpetuando o legado por elas deixado. Ana Pinhal será acompanhada por Miguel Amaral na Guitarra Portuguesa, André Teixeira na Viola e Filipe Teixeira no Contrabaixo.



No 15 de julho será a vez da música folk e, em jeito de aquecimento para a Galaicofolia que se realiza no fim-de-semana seguinte, de 21 a 23 de julho, no Castro de S. Lourenço, em Vila Chã, subirão ao palco os espanhóis Guintervan. Trata-se de um fabuloso projeto musical Galego, que busca inspiração em ritmos balcânicos, swing, drum&bass, punk, ska, latino, entre outros. A grande potência e expressão da voz tenor de Yvan Van Guinter, aliada à destreza invejável do baterista Roy Alexandre Van Guinter, à mestria de Isaac Van Guinter na guitarra e bouzouki e de Harry Van Guinter no violino fazem de cada apresentação deste grupo um evento memorável.



A encerrar a edição 2017 do “Música na Praça”, no dia 6 de agosto, terá lugar o concerto dos The Wine-a-Billy Rollers, um trio formado por guitarra, contrabaixo e bateria, nascido em 2012, em Lisboa. A linha musical deste projeto assenta no rockabilly dos anos 50, fazendo incursões pelo rhythm & blues, rock n' roll e até mesmo os blues, tocando alguns clássicos de Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Burnette, Gene Vincent, entre muitos outros. Em 2015 a banda lançou o seu primeiro EP ''Let the good wine roll'' com dois temas originais, ''Red wine for my blue heart'' e ''Cherry lips red wine'', assim como duas versões, encontrando-se neste momento em fase de preparação para o seu novo álbum. Compõem a formação Pedro Teixeira na Guitarra Eléctrica e Voz, Ruben el Pavoni no Contrabaixo e Rui Tex Gomes na Bateria.





*** Nota do Serviço de Comunicação e Imagem da CME ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas