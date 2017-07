Braga: Padim da Graça com piscina infantil requalificada

Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Padim da Graça, João Moreira, visitou este Domingo, dia 2 de Julho, a piscina da Freguesia. As instalações sofreram uma requalificação na piscina infantil que terminou esta Sexta-feira.



A antiga disposição da piscina, com diversos degraus, provocava quedas entre as crianças, sendo que o equipamento já se encontrava degradado e carecia de uma intervenção. Foi construído, no mesmo local, uma nova piscina para crianças e a restante área em torno da piscina infantil foi pavimentada com materiais iguais ao existente na piscina para adultos. O projecto, da responsabilidade da Câmara Municipal, teve um custo superior a 10 mil euros.



Segundo Ricardo Rio, esta é mais uma zona aprazível no concelho de Braga onde as famílias e os jovens podem desfrutar do seu tempo livre. “Este é um espaço de lazer que, nestes dias de sol intenso, vem contribuir para o convívio e entretenimento da população. Com a intervenção efectuada todos podem desfrutar do espaço em plenas condições de segurança e conforto”, realçou.



A abertura da época balnear da Piscina de Padim da Graça teve lugar este Sábado, dia 1 de Julho.





