Braga: Protocolo melhora resposta às vítimas de violência doméstica

O Município de Braga celebrou ontem um protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género que, entre outras acções, vai permitir a formação dos técnicos municipais, nomeadamente os que exercem funções no Gabinete de Informação e Acolhimento para a Igualdade (GIAPI), para que estes possam dar uma resposta adequada às vítimas de violência doméstica em fase avançada de inclusão social.



Com este protocolo, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género passa, igualmente, a ser parte integrante da Rede Social do Município e irá colaborar de forma activa na elaboração do Plano Municipal para a Igualdade.



“Este é o resultado de um longo caminho. Desde o início do mandato que o actual executivo se mostra comprometido com esta temática e a incorporar as questões da Igualdade de Género em todas as áreas da gestão municipal, implementando políticas que promovam esses conceitos e essas prioridades”, referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, durante a assinatura do protocolo que decorreu, nas instalações do GIAPI, localizadas em S. Victor.



Braga ganha, assim, mais um aliado na promoção de políticas públicas que defendam uma efectiva igualdade de g énero.

Segundo Ricardo Rio, estas são “matérias fundamentais que não podem ser colocadas em segundo plano”, sugerindo o edil que as diversas instituições que operam no terreno passem a “trabalhar de forma preventiva no sentido de criar uma cultura transversal na sociedade portuguesa que evite qualquer tipo de discriminação”.



O director da delegação do Norte da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Manuel Albano, enalteceu a abertura e o trabalho desenvolvido pelo Município de Braga nesta área e lembrou que este é mais um passo no sentido de “encurtar distâncias e dar respostas concretas às vítimas de qualquer tipo de discriminação”.



“Este protocolo é o corolário de um trabalho longo mas estratificado. É um trabalho consolidado e queremos que Braga se constitua como uma verdadeira rede de trabalho nesta matéria ao englobar todas as instituições que operam no terreno para desenvolver o seu próprio modelo de intervenção”, referiu Manuel Albano, explicando que o objectivo deste protocolo é, acima de tudo, “recapacitar, dar uma nova vida e reintegrar as vítimas”, garantindo, dessa forma, o seu princípio de autonomia na sociedade.

