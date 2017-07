Ricardo Rio: “Não há qualquer discriminação na atribuição de verbas às juntas”

“Não há qualquer discriminação por parte do executivo municipal quanto à atribuição de verbas às juntas de freguesia”, garantiu, ontem, o presidente da Câmara Municipal de Braga, respondendo à acusação por parte dos vereadores socialistas sobre a aprovação das verbas para projectos das juntas de Padim da Graça, de Cabreiros e Passos S. Julião e de Ferreiros e Gondivalves, na última Assembleia Municipal do mandato autárquico.



“Qualquer uma destas freguesias tem conseguido fazer obra ao longo deste mandato autárquico”, recordou Ricardo Rio, apontando até para o caso de Padim da Graça - que na reunião de câmara anterior à Assembleia Municipal da passada sexta-feira - viu aprovado um outro projecto.



O presidente da Câmara Municipal diz mesmo que “quando esses projectos foram integrados no Plano e Orçamento da câmara foi para o ano de 2017 e não pa ra este mandato autárquico”, referindo até que no que toca às juntas de freguesia em questão “viram vários projectos aprovados, não só neste mandato autárquico, como neste ano corrente, de 2017”.



Ricardo Rio sublinha que a sua política é de tratar por igual e “neste mandato foram vários os projectos que as juntas em geral viram ser aprovados, independentemente de serem do Partido Socialista ou não”.



Hugo Pires, líder da oposição socialista, o facto de estes três projectos terem ido à última Assembleia Municipal não é coincidência e, a seu ver, impediu que os autarcas daquelas três juntas de freguesia realizassem mais obra neste final de mandato e assim não terem também “ganhos eleitorais”. “A nosso ver tratam-se de projectos que poderiam ter sido aprovados há mais tempo e ir à Assembleia Municipal da última sexta-feira”.

