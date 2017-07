Dois ciclistas morrem em acidentes de viação

Dois ciclistas morreram em acidentes de viação, em menos de 24 horas, nas estradas do Minho.

Um dos acidentes ocorreu na cidade de Braga, anteontem à noite, e vitimou um homem de 60 anos.



A vítima, que seguia de bicicleta foi colhida por um automóvel na Avenida João Paulo II - na conhecida Rodovia de Braga - por volta das 22.45 horas de domingo. O acidente ocorreu nas proximidades do viaduto que passa por cima da ‘rotundas das piscinas’.

A vítima, residente no concelho de Braga, morreu no local, apesar dos meios de socorro mobilizados.



Ontem, pouco antes do meio-dia, outra colisão envolvendo um veículo ligeiro e um velocípede causou mais uma vítima mortal, em Ponte de Lima.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 201, em Arcozelo.

A vítima é um homem de 34 anos. De acordo com a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 11.58 horas.

A GNR adiantou à Lusa que o homem envergava roupas habitualmente usadas em provas ciclísticas.



A mesma fonte disse que o condutor do ligeiro foi levado ao hospital de Ponte de Lima por se encontrar em estado de choque.

O comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, afirmou 'que as causas do acidente estão ainda por apurar e acrescentou que aquela estrada não regista muitos acidentes'.



Ao local acorreram a ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma Viatura de Emergência Médica (VMER) e a GNR.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas