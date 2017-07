Verão rima com cinema ao ar livre em Famalicão

É Verão! Os dias aquecem e as noites mais agradáveis convidam ao passeio e à descontração ao ar livre. É a pensar nisso mesmo que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em colaboração com o Cineclube de Joane propõem durante os meses de julho e agosto sessões de cinema gratuito ao ar livre no Parque da Devesa e também nas freguesias de Pedome e Vilarinho das Cambas.



Por isso, por estes dias não se esqueça das pipocas, vista um casaquinho para o caso da noite ficar mais fresca e fique a ver as estrelas do ecrã, alternando com as estrelas do céu. As sessões de cinema multiplicam-se e há géneros para todos os gostos.

A iniciativa intitula-se Cinema Paraíso e arranca já no próximo dia 12, na Devesa, com o filme “A Ovelha Choné” de Mark Burton e Richard Starzak.



O Parque da Devesa é o palco de excelência para a sétima arte, mas as sessões chegam este ano às freguesias de Pedome, no dia 16 de julho, com o filme “Milagre no rio Hudson”, de Clint Eastwood, e a Vilarinho das Cambas, no dia 23 de julho, com o filme “Aliados” de Robert Zemeckis.



No Parque da Devesa, as sessões continuam no dia 19, com o filme “O Primeiro Encontro”, de Denis Villeneuve. Segue-se “Ozzy”, a 2 de agosto, de Alberto Rodriguez e “A grande muralha”, a 9 de agosto, de Zhang Yimou. No dia 16 de agosto é a vez de “Elementos Secretos” de Theodore Melfi e a 23 de agosto “O Espaço que nos une” de Peter Chelsom.



Refira-se que o projeto itinerante de Cinema ao Ar Livre decorre já desde 1999. Entretanto, a partir de 2013, com o Parque da Devesa, o Cinema Paraíso ganhou condições de excelência para a sua realização, acolhendo várias centenas de espetadores.



Todos os anos, diferentes freguesias do concelho acolhem sessões, descentralizando a iniciativa.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “esta é mais uma excelente iniciativa cultural e um dos melhores programas de verão que permite usufruir dos espaços públicos do concelho, assistir a um bom filme ao ar livre e relaxar”.

Vila Nova de Famalicão, 3 de julho de 2017







*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Vila Nova de Famalicão ***

