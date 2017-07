Viana do Castelo: câmara e Junta de Vila de Punhe homenagearam Castro Gil

A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Junta de Freguesia de Vila de Punhe homenagearam Amadeu Rodrigues Torres (Castro Gil) numa cerimónia que decorreu na freguesia e integrou a apresentação de uma breve antologia poética.



A homenagem ao “autor maior e por um dos grandes homens da cultura vianense e nacional” nascido na freguesia contou com a presença do autarca de Viana do Castelo, que elogiou a iniciativa e lembrou a obra deste grande homem de letras.



O Cónego, ainda estudante, colaborava com poesias e artigos em diversas publicações e deu à estampa, com o pseudónimo Castro Gil, o livro de poesias “O meu caminho é este” (1948), ano em que obteve prémio Nacional de poesia com o poema heroico “O Sonho de um Castelo”. No ano seguinte publicou “Sá Carneiro, Miguel Torga, José Régio - Três atitudes perante a vida”. A “Antologia Literária” (séc. XVII, XVIII e XIX), em três volumes, apareceu nos anos de 1965, 1967 e 1969 mas já em 1963 e 65 fizera sair a Co lecção Humanitas de pontos modelos liceais de Português, Latim, Grego e Filosofia que foram refundidos até 1975.



Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto de Alta Cultura, percorreu inúmeros países, dos diversos continentes, e colaborou em revistas nacionais e estrangeiras. Membro das agremiações culturais, conferencista em muitas e variadas universidades ou instituições de aquém e além-fronteiras; coordenador do Centro de Estudos Linguísticos do D. de Humanidades da Faculdade de Filosofia; co-revisor do dicionário de Japonês-Português de Jaime Coelho; membro da comissão para a reforma do ensino das Línguas e Literaturas Clássicas; director da Revista Portuguesa de Humanidades; membro do Conselho de redação da revista Diacrítica; organizador de cursos de mestrado e orientador de teses de Mestrado e Doutoramento; organizador de congressos e colóquios, entre outros, foi distinguido com diversos prémios ao longo da sua carreira.





