Celorico de Basto inaugura arranjos urbanísticos na envolvente da igreja de Britelo

“Intervenção minimalista que pretende garantir maior conforto e segurança às pessoas”

Decorreu no domingo, 2 de julho a inauguração dos arranjos urbanísticos na envolvente à igreja matriz de Britelo, em dia de comemorações do S. Pedro.



“Hoje celebramos a valorização de um património que é de todos, um local de culto, uma zona que fomos habituados a frequentar e era preciso colocá-la mais bonita, mais bem arranjada e hoje, sentimo-nos contentes e satisfeitos pelo resultado e empenho de todos para o melhoramento deste espaço” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, durante a cerimónia de inauguração. “Em dia de celebração do nosso padroeiro, o S. Pedro, celebramos também esta intervenção de beneficiação deste espaço, uma intervenção boa para os que cá estão e para os que virão, uma obra muito ambicionada. É um espaço muito bonito que ficou ainda mais bonito” concluiu.



Também o presidente da união de freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe, Agostinho Andrade, se mostrou agradado com a conclusão desta obra. “ Para a população de Britelo e para mim é um dia muito importante, porque no dia da festa do padroeiro temos a inauguração de um espaço tão desejado, que dignifica a terra, a nós e a quem nos visita. Foi uma obra concluída em tempo record pelo Município e, por isso, agradeço podermos celebrar a inauguração deste espaço, que muito nos enobrece, em simultâneo com o nosso padroeiro”.



A cerimónia de inauguração iniciou com bênção do espaço pelo padre Carlos Macedo seguindo-se o descerramento da placa inaugurativa pelas individualidades convidadas.

A obra agora inaugurada visou orientar a zona de circulação automóvel e definir claramente os lugares de estacionamento. A organização deste espaço, uma plataforma descendente no sentido da rotunda do nó de Britelo, dispõe agora de uma plataforma que acolhe o parque de estacionamento, delimitada no seu perímetro por um cordão verde , definido através de uma sebe de photínias.



As cotas da plataforma foram, no geral, mantidas como forma de garantir que o edifício religioso e o seu espaço exterior envolvente continue a ser percetível para quem passa na EN 210 (Variante), e seja ainda percetível desde a vila de Celorico de Basto. Nesse sentido, não foram colocados nenhuns obstáculos, designadamente elementos urbanos perturbadores, tais como arborização de grande porte, postes de iluminação, etc. O restante espaço que vai para além da plataforma, e exterior ao perímetro definido pela sebe, foi tratado como espaço verde, definido essencialmente por um talude que remata, à sua cota mais baixa, na zona definida pela rotunda do nó de Britelo. Aqui a intervenção é essencialmente de ordem paisagística cujo espaço será agora entendido como um embasamento da plataforma de estacionamento.



Para além do novo arruamento de ligação à quinta da Agra, onde estão definidos os percursos pedonais, o próprio desenho urbano da rua da igreja foi revisto e melhorado, garantindo assim, na zona envolvente da igreja, percursos novos, amplos e confortáveis, que garantem também o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Na rua da Igreja, e dado que o seu adro é adjacente à via de circulação automóvel, e não sendo aí possível definir um passeio que separe de forma clara a facha de rodagem, foi criado um outro acesso ao adro da igreja, pelo lado direito.



Também o passeio contíguo à rua da igreja, junto ao parque de estacionamento, foi convertido numa plataforma mais larga, uma vez que existe sempre nessa zona uma grande concentração de pessoas. A plataforma garante ainda o atravessamento de pessoas com mobilidade reduzida, através da introdução dos pavimentos táteis adequados ao efeito.

Os materiais utilizados na plataforma de estacionamento foram o cubo de granito, para garantir alguma dinâmica ao local.







