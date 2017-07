Braga: há arte na obra de reabilitação da Igreja dos Terceiros

Na passada sexta-feira houve festa na obra de reabilitação da Igreja dos Terceiros em pleno centro da cidade.

As crianças, de duas turmas, do Patronato de Nossa Senhora da Torre foram convidadas a dar largas à imaginação numa tela gigante que ocupava parte da estrutura de estaleiro da obra de reabilitação. O resultado, cheio de cor e figuras animadas, pode ser apreciado por quem passa na rua dos Capelistas.



A atividade de pintura foi rodeada de muita curiosidade por quem passava na rua e foram várias as pessoas que se juntaram ao grupo das crianças para participarem também na atividade.

A Igreja dos Terceiros está a ser alvo de um projeto que visa a estabilida de física deste monumento mas também a promoção e divulgação do património que integra.



Este projeto de recuperação está inserido no âmbito da operação: Valorização, Conservação e Promoção da Igreja dos Terceiros, promovida pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco, e cofinanciada em 85% pelo Norte2020.



A utilização e o aproveitamento das estruturas de andaime para atividades lúdicas e de divulgação das obras tem sido uma constante nos trabalhos da Signinum, empresa que tem a seu cargo a execução da obra. A empresa acredita que estes momentos ajudam a minimizar o impacto que uma obra pode ter na comunidade e no território onde as obras se inserem.'



