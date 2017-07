Caminha: câmara requalificou Auditório António Pedro, em Moledo

Os moledenses e visitantes já podem usufruir em pleno do Auditório António Pedro, em Moledo. A Câmara Municipal requalificou o espaço, tornando-o atrativo e seguro.



Desde o final da semana passada, que o Auditório António Pedro está em condições para receber espetáculos culturais e para acolher todas as crianças que nesta época o escolhem como local de muitas brincadeiras. A Câmara Municipal acabou de o requalificar totalmente. Esta intervenção incluiu a substituição de todo o madeiram ento e o reforço da estrutura suporte.



Recorde-se que este espaço é um local muito procurado, nomeadamente no verão, por se localizar nas proximidades da praia, e encontrava-se em mau estado de conservação.

É de referir ainda que a Praia de Moledo volta a hastear a “Bandeira Azul da Europa”, “Praia Acessível” e “Bandeira Qualidade de Ouro”.







*** Nota do Gabinete de Informação ao Munícipe da C.M. Caminha ***



