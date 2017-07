Lotação esgotada no concerto do Conservatório de Música de Barcelos na Casa da Música

No dia 2 de julho de 2017, o CMB apresentou na Casa da Música, no Porto, o tão aguardado concerto final de ano letivo das Classes de Conjunto - A Música de Fio a Pavio.



Este concerto envolveu mais de 300 alunos e estiveram representadas as Classes de Iniciação, o Coro do Ciclo, Coro Semigaltom, Coro Galtom, Coro dos Pequenos Cantores, Orquestra Juvenil, Orquestra de Cordas, Orquestra de Sopros e Orquestra Sinfónica.



Os professores responsáveis foram Maria João Matos, Adalgisa Pontes, Isabel Pinheiro, Joana Ribeiro, César Maciel, Jorge Teixeira e Carlos Martinho. Vários outros professores colaboraram e tornaram possível este projeto.



A Direção do CMB tomou a iniciativa deste evento, liderou a organização e criou as condições necessárias à sua concretização.



Estiveram presentes alunos de todas as escolas com que o CMB tem protocolo, nomeadamente Escola Gonçalo Sampaio (Póvoa de Lanhoso), Escola Rosa Ramalho, Escola Abel Varzim, Escola de Vila Cova, Escola Gonçalo Nunes, Escola Secundária de Barcelos, Escola de Monserrate (Viana do Castelo) e Colégio da Trofa.



A sala Guilhermina Suggia (sala principal), com a lotação esgotada (1080 lugares), acolheu calorosamente o concerto e aplaudiu fervorosamente todos os intervenientes.



Estiveram presentes representantes de diferentes entidades, nomeadamente da Dgeste, diretores dos Agrupamentos com que o CMB tem protocolo, professores, colaboradores, familiares e amigos dos alunos e público em geral.



Sem dúvida, o maior e simultaneamente melhor concerto que o CMB levou a cabo.

O público aderiu em massa e, sentimentalmente, esteve imbuído de toda a magia envolvente.



O Diretor do CMB, Miguel Miranda de Andrade, afirmou que “o resultado do excelente trabalho apresentado é o corolário do elevado empenho e profissionalismo dos professores, da dedicação dos alunos, do apoio dos encarregados de educação e colaboração de todos os funcionários do CMB. Estão todos de parabéns”





*** Nota do Conservatório de Música de Barcelos ***

