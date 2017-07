Praça do Cavaquinho... sucesso em Viana do Castelo

autor Redacção num. de artigos 32948

A Praça da República de Viana do Castelo recebeu a primeira edição do evento “Praça do Cavaquinho”, um encontro de grupos de cavaquinhos organizado pela Fundação INATEL em parceria com a Câmara Municipal.



O primeiro encontro juntou a Escola de Música do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, o Grupo de Cavaquinhos e Cantares do Centro Histórico de Braga, o Grupo de Cavaquinhos de Soutelo de Vila Verde e a Orquestra Popular “Sopro de Cordas” de Outeiro, tendo sido a presentado por Daniel Pereira Cristo, um músico contemporâneo que utiliza o cavaquinho como modo de expressão, inspirando-se em vários registos populares e modernos.



Esta primeira edição do encontro teve como objetivo visibilizar o trabalho dos grupos e a contemporaneidade do cavaquinho, sendo que este foi mais um momento cultural de valorização e preservação deste instrumento tão português.







*** Nota do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Viana do Castelo ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas