Completam-se hoje dois anos da elevação do Bom Jesus a basílica menor, data que é assinalada com o arrancar de uma intervenção que vai dar continuidade ao ciclo de requalificações que tem sido levado a cabo naquela estância. O investimento a concretizar é de 2,5 milhões de euros, co-financiado em 85% por fundos comunitários do FEDER.

O restauro do interior da basílica e do seu valioso recheio artístico e a limpeza e valorização da área envolvente ao templo, nomeadamente da mata (desde os escadórios até ao Terreiro dos Evangelistas) são duas acções que se destacam neste projecto que vai contribuir para enriquecer a candidatura do Bom Jesus a Património da Humanidade.

Varico Pereira, vice-presidente da Confraria do Bom Jesus, explicou que as obras vão durar dois anos, no entanto serão concretizadas sem fechar o templo aos fiéis e turistas, algo que vai exigir uma gestão criteriosa dos trabalhos. Ocorrerão, porém, alguns constrangimentos naturalmente decorrentes da intervenção.

O projecto ‘Bom Jesus: Requalificar II’ foi apresentado ontem no interior do templo, que depois de num anterior projecto ter sido intervencionado ao nível da fachada e do telhado, vai agora ser alvo de uma intervenção em todo o seu interior.

O investimento contempla além das intervenções já referidas, a conservação e restauro do escadório, na área poente e Terreiro dos Evangelistas, a conservação e restauro do recheio artístico integrado de seis capelas, e a criação de um centro de acolhimento ao visitante e centro de memória do Bom Jesus.

A conclusão das obras será assinalada coma realização o seminário internacional ‘O Património religioso e o turismo, sinergias para o desenvolvimento sustendo, o caso do Bom Jesus do Monte’.

Na apresentação do projecto, D. Jorge Ortiga destacou a intervenção inédita que vai ser realizada na zona da mata/floresta, incentivando a Confraria a não se ficar pela intervenção contemplada no projecto, mas a ir mais longe.

O arcebispo aproveitou ainda para deixar um apelo à Infra-estruturas de Portugal no sentido de fazer aquilo “que já demonstrou disponibilidade para concretizar”: intervir na estrada do Bom Jesus no sentido de a uniformizar e de lhe dar maior dignidade.

D. Jorge pediu ainda uma intervenção na zona do pórtico, que dá acesso ao elevador, no sentido de aí ser criado um parque de estacionamento condigno. Este apelo dirigido também ao município bracarense.

