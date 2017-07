Quinta Pedagógica proporciona semana de férias a 25 crianças

Pela primeira vez, há 'Férias na Quinta', com a Quinta Pedagógica de Braga a proporcionar mais uma oferta às crianças e às famílias que têm, assim, os mais novos ocupados em período de férias escolares.

São 25 as crianças, entre os seis e os 14 anos, que, esta semana, passam as suas 'férias na Quinta' numa 'experiência enriquecedora que tenho a certeza que vai ficar gravada nas suas memórias' acredita o vereador do Ambiente, Energia e Desenvolvimento Rural do município de Braga, Altino Bessa, que ontem passou pela Quinta Pedagógica.

A iniciativa acontece, a título experimental, durante uma semana, até porque os recursos humanos da Quinta Pedagógica são escassos e as 'férias na Quinta' são possíveis graças ao envolvimento de entidades como a Associação Synergia e a Escola Profissional EsproMinho que disponibilizam monitores que acompanham as crianças, explicou ontem o vereador.

A ideia será alargar, no próximo ano, a duas ou três semanas e fraccionar os grupos para, em vez de 25 crianças, dar oportunidade a 50, 75 ou 100 se houver capacidade logística de organização para prolongar as 'Férias na Quinta', anunciou Altino Bessa, que justificou que as crianças saem muitas vezes o que obriga a uma grande capacidade logística de organização, para além dos custos.

As iniciativ as vão além da Quinta Pedagógica. “Tentamos organizar um programa ambiental e cultural que possa permitir dar a estas crianças uma experiência única” refere o vereador do Ambiente, que exemplifica que no primeiro dia, subiram ao Bom Jesus pelo elevador, estiveram no moinho de S. Pedro d' Este, visitaram e almoçaram na nascente do Rio Este e ainda visitaram a Braval.

Altino Bessa reforça: 'procuramos também que eles tenham outras experiências e isso implica uma vertente cultural, social e de divertimento', sem esquecer a componente de educação ambiental. Por exemplo, “quando as crianças saem da Quinta é-lhes fornecida uma refeição em recipiente reutilizável para as sensibilizar para o não desperdício” aponta o vereador.

As ‘Férias na Quinta’ complementam as várias ofertas por parte da Câmara Municipal e de outras entidades, refere Altino Bessa, que dá conta da participação do município e das suas estruturas. Anteontem, foram recebidas 40 crianças no Parque de Campismo de Braga, onde passaram a manhã, no âmbito de férias organizadas, durante um mês, pela Associação de Pais do Fujacal. A manhã foi dedicada à logística de montagem de uma tenda e utilizaram também os grelhadores para confeccionar o próprio almoço. A tarde foi passada na Piscina da Ponte.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas