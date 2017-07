Voluntariado embelezou escola e estreitou laços

Alunos, pais e amigos, assistentes operacionais e professores da Escola EB 2,3 Frei Caetano Brandão uniram-se, no último fim-de-semana, para celebrar um ‘Dia do Voluntariado’ em prol de um objectivo comum: embelezar a escola, através de um trabalho cooperativo.

Numa iniciativa que beneficia toda a comunidade educativa, os voluntários meteram mãos à obra na horta escolar. Também realizaram trabalhos de pintura, concretamente de paredes exteriores e interiores, tectos, bancos do jardim e palets para a sala do aluno. “Tudo se fez, tornando esta iniciativa num projecto de bem-estar para a comunidade educativa”, refere o Agrupamento de Escolas de Maximinos.

O Dia do Voluntariado na Frei Caetano Brandão já se realiza desde 2012, aproximando a escola da comunidade e desenvolvendo entre os participantes o espírito de equipa, a solidariedade, a partilha e a amizade num exercício saudável de cidadania.

