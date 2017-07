Famalicão: concluída a 2.ª fase de alargamento do cemitério de Telhado

autor Redacção num. de artigos 32959

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, participou no passado sábado, dia 1 de julho, na inauguração e bênção das obras de ampliação do cemitério de Telhado.

A intervenção, que contou com um apoio municipal na ordem dos 14 mil euros, implicou a construção de muros de vedação e casas de banho e a requalificação do espaço exterior.



O edil famalicense vê com satisfação a conclusão da obra e lembrou que as condições dos cemitérios do concelho têm sido, de resto, uma das preocupações da Câma ra Municipal, que tem encetado aos longos dos últimos anos um plano de ampliação, reabilitação e modernização dos vários cemitérios do concelho, em conjunto com as Juntas de Freguesia.



Refira-se que este é já o segundo alargamento deste cemitério, tratando-se, na opinião do Presidente da Junta de Freguesia, António Matos, de uma “obra vital que vem colmatar uma das principais necessidades da população de Telhado”.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Vila Nova de Famalicão ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas