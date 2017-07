Mais de 30 toneladas de bens seguem para vítimas de incêndios

Mais de 30 toneladas em material diverso, como roupas, alimentos e também rações para animais foi o resultdo da campanha solidária a favor das populações afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande. Acção solidária foi liderada pelos Bombeiros Voluntário de Terras de Bouro, que envolveram as instituições do concelho e também da região vizinha espanhola da Galiza.

Ao longo das últimas duas semanas foram recolhidas as dádivas, que, entretanto, foram organizadas separadas e acondicionadas no quartel dos Bombeiros para agora poderem ser transportadas para a zona de Pedrógão Grande, através da empresa TransRendufense, que se associou à iniciativa e ofereceu o transporte. “Foi um trabalho árduo e intenso, de grande dedicação de muitos voluntários e instituições, e que resultou num grande sucesso. É estimulante e gratificante ter sentido esta onda sincera de solidariedade”, refere o presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Manuel Tibo, no balanço da iniciativa.

Roupa, calçado, artigos para o lar, água, bens alimentares e rações para animais, entre outros, fazem parte da carga reunida e que está a ser entregue em Castanheira de Pêra, ficando a distribuição a cargo da organização não-governamental Médicos do Mundo.

Nesta acção de solidariedade estiveram envolvidos o Município de Terras de Bouro e as juntas de freguesia do concelho, a par de associações como TerrasTTBouro, Núcleo Rio Homem, Deburicis, Moto Clube do Gerês, talho ‘Gonçalves e Dias’ e os armazéns Antunes e do Paço. A este movimento esteve igualmente associada a população do concelho espanhol de Lobios.

Manuel Tibo faz questão de enaltecer o empenho e o apoio vindo das mais diferentes origens: “enquanto presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, expresso o meu agradecimento a todas e a todos os quanto se envolveram nesta iniciativa que fizeram com que fosse possível ajudar, as vitimas dos incêndios na zona centro do país”. E aquele responsável acrescentou: “sublinho uma palavra especial de agradecimento aos bombeiros e a dezenas de pessoas que trabalharam nesta campanha, assim como ao trabalho incansável de João Martins e dos seus voluntários da Associação TerrasTT Bouro”.

Depois da recolha das ofertas, algumas provenientes de Espanha e das comunidades portuguesas no estrangeiro, a última semana foi aproveitada para separar e reunir todas as dádivas e proceder ao transporte.

A empresa amarense TransRendufense ofereceu o transporte que permitiu fazer chegar ao destino o apoio reunido.



