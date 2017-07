Póvoa de Lanhoso: câmara investe 50 mil euros na animação de Verão

Cerca de 50 mil euros é o valor que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso investe na animação de Verão, num programa que tem o seu início a 22 de Julho e se estende até 26 de Agosto. A verba integra ainda a realização da Semana da Juventude, que decorre entre os dias 4 e 12 de Agosto.



“Um programa diversificado para todos os gostos e todas as idades”, com explicou a vice-presidente da Câmara Municipal e vereadora do Desporto e Juventude, Gabriela Fonseca. A apresentação da animação de Verão, o programa ‘Verão Com(n)vida’ decorreu na manhã de ontem, no auditório do Centro Interpretativo Maria da Fonte, na vila.



O Festival da Francesinha e o Mercado Medieval são apostas que se repetem dado o seu sucesso registado no ano passado. Desporto, música, folclore, gastronomia e moda de ‘mãos dadas’ para animar as noites de Verão na Póvoa de Lanhoso. Um programa abrangente, conforme destacou Gabriela Fonseca.



No apresentação do cartaz do ‘Verão Com(n)vida’, André Rodrigues, vereador da Cultura, explicou que o objectivo é promover um programa que dinamize a vila da Póvoa de Lanhoso durante a época de Verão, altura em que os emigrantes regressam à terra natal e a vila se enche de gente. Para além do desenvolvimento da economia local, o ‘Verão Com(n)vida’ aposta nos grupos e bandas da terra.



O Festival de Francesinha, que decorre ao longo de três dias (4, 5 e 6 de Agosto) conta com três unidades de restauração para servir a tão apreciada iguaria e um local de venda de bebidas, assim como uma unidade de venda de cerveja artesanal.



O arranque da programação decorre no dia 22 de Julho, Sábado, com a realização do ‘Mercado Medieval’, num momento que pretende dar palco aos artesãos e produtores locais.

‘Póvoa em Festa’, no dia 15 de Agosto, é o certame dedicado aos emigrantes, numa organização em conjunto com a Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso. O tradicional bolo, a sardinha frita e o verde tinto são as iguarias servidas nesse dia, que fica preenchido pela realização do XXII Festival de Folclore Gonçalo Sampaio.



Para além da vila, as actividades desenvolvem-se nas freguesias de Sobradelo da Goma e Santo Emilião, com o ‘Moda d’Ouro’.

Luciana Abreu é uma das figuras do cartaz de animação, numa actuação agendada para o dia 14 de Agosto. Zecadegas, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, Davimúsica, Até Q’enfim, Cantares da Nossa Aldeia e Akisom são outras das actuações programadas. O já tradicional desfile ‘Modalanhoso’ acontece no dia 11 de Agosto.







‘Noite da Juventude’ é ponto alto de uma semana dedicada aos jovens



Virgul e Funk You To são os artistas em destaque na noite da Juventude, realizada a 4 de Agosto, no centro da vila da Póvoa de Lanhoso. O evento marca o arranque da Semana da Juventude, que decorre até 12 de Agosto. O programa desta semana dedicada aos mais jovens integra ainda acções de sensibilização e actividades desportivas, retomando uma actividade que, há anos, era muito concorrida e apreciada: os Jogos Sem Barreiras, que se realizam a 5 de Agosto, no Parque do Pontido, a partir das 17 horas.



Torneio de Ping Pong, matraquilhos, FIFA 2017, WRC, actividades radicais, mega aula de zumba, concurso de fotografia, Mister e Misse Verão 2017 (10 de Agosto), acções de sensibilização de cyberbullying são algumas das propostas da Semana da Juventude. Destaque ainda para a ‘Operação Stop’ com a GNR, no dia 9 de Agosto, a partir das 10 horas, e, no dia 12, a prova de carrinho de rolamentos, às 14 horas.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Póvoa de Lanhoso ***

