Vieira do Minho: António Cardoso visitou União de Freguesias Anjos/Vilarchão

O presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, e os seus vereadores deslocou-se recentemente às freguesias de Anjos e Vilarchão, com o propósito de reunir com os membros da união de freguesias e tomar conhecimento das obras em curso e perspetivar futuras intervenções.



De lembrar que esta visita integra o périplo que o executivo municipal tem vindo a realizar e, que já vai na segunda ronda, e pretende conhecer as empreitadas em curso e os novos projetos e investimentos para as freguesias. A coesão territorial é uma das apostas do Município de Vieira do Minho que, no âmbito do orçamento municipal, reforçou o investimento no desenvolvimento das freguesias com aumento das intervenções no alargamento das redes de água e saneamento, na requalificação da rede viári a municipal, na ampliação de cemitérios, construção de capelas mortuárias, arranjos urbanísticos e requalificação de equipamentos culturais e desportivos.



Nas freguesia de Anjos e Vilarchão, os autarcas visitaram as obras efetuadas recentemente e, o presidente do Município teve, ainda, oportunidade de discutir alguns projetos para o futuro, designadamente as intervenções nos Adros das Igrejas e respetivas Casas Mortuárias de ambas as localidades, bem como alguns caminhos que carecem de beneficiação. Foi, ainda, identificada a necessidade de intervenção a breve prazo nos caminhos da Pereira e Balteiro, na freguesia de Vilarchão e no caminho de ligação do Cabo a Pomar Grande, na freguesia dos Anjos.





*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Vieira do Minho ***

