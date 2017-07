Banco de Livros Escolares recebe manuais até dia 13 de Julho em Famalicão

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão relançou a campanha de recolha de manuais escolares usados. A cedência dos manuais usados, do 5.º ano ao 12.º ano, deverá ser efectuada até 13 de Julho, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, polos da biblioteca, sedes de agrupamentos de escolas e cooperativas de ensino do concelho.

A divulgação da listagem dos livros disponíveis para empréstimo será depois publicada na página da internet da biblioteca municipal no dia 24 de Julho. E no dia seguinte, as famílias podem requisitar os livros, sendo que até 8 de Agosto, a requisição pode ser efectuada nas sedes dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, para alunos do escalão B, da Acção Social Escolar; na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e nas sedes dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, para os alunos ou encarregados de educação que tenham cedido m anuais ao Banco de Livros.

A partir de 8 de Agosto, e para todos os restantes interessados, a requisição pode ser efectuada na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Para além do Banco de Livros Escolares, as famílias famalicenses podem, este ano, optar por entregar os livros através do programa ‘Spin’ que será desenvolvido de forma pioneira em Vila Nova de Famalicão e em outras autarquias do país.

O processo é muito simples e é desenvolvido através da internet em www.spinfamalicao.pt.

As famílias só têm que fazer o registo dos manuais que já não precisam, entregando-os posteriormente em bom estado nos pontos de recolha referenciados, e reservar online os do próximo ano.

Depois disto, os manuais reutilizados, com garantia de qualidade, chegarão comodamente pela mesma via antes do início do ano lectivo e com o desconto respectivo.



