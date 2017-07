‘O Mundo a Dançar ‘ une Alto Minho e Galiza

Nove dos 10 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho) acolhem, entre os dias 30 deste mês e 7 de Agosto, a trigésima segunda edição do festival internacional de folclore ‘O Mundo a Dançar’. De fora fica Viana do Castelo por já ter um festival internacional de folclore.

O evento conta com com grupos folclóricos de Portugal, Chile, México, Peru, Quénia, Rússia, Tailândia, Taiwan e Yakutia (Sakha).

Este ano, a novidade é a adesão de dois municípios da vizinha Galiza (Salvaterra de Miño e Vilanova de Arousa).

Jorge Mendes, vice-presidente da CIM do Alto Minho, destacou que a programação do evento é vai de encontro aos interesses da população da Euro-região Minho / Galiza.

“A CIM do Alto Minho deseja que esta programação vá de encontro ao públicos que nos visita. Esta programação já faz parte do calendário turístico desta Euro-região. São muitos os nossos vizinhos espanhóis que nos vêm visitar. Este é um bom exemplo daquilo que se pode fazer em termos inter-municipais”, destacou Jorge Mendes.

O também presidente da Câmara Municipal de Valença frisou ainda que o festival é já uma “marca que tende a pe rpetuar-se no tempo e constitui uma mais-valia para a região”.

O presidente da Câmara Municipal de Monção, Augusto Domingues, lembrou que o festival nasceu de uma aposta do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita (em Monçao), mas que atingiu já um patamar de excelência.

O autarca monçanense acrescentou que o evento “faz parte da estratégia de promoção do território, com espectáculos de alto nível. Este deverá ser mesmo um dos maiores espectáculos que ocorrem na nossa comunidade, que já ultrapassou as fronteiras monçanenses e já passou para todos os municípios”, disse Augusto Domingues.

O responsável pela organização do festival, Boaventura Rodrigues, considerou que o alargamento do evento aos municípios galegos só foi possível graças à fama internacional do mesmo.

“Este ano tinhamos dois dias disponíveis no programa. Necessitávamos de mais dois municípios. Salvaterra do Miño e Vilanova de Arousa aderiram porque já conheciam o festival.

Não é uma zona muito turística e necessitam de espectáculos fortes. Vivemos numa região onde a parte turística tem cada vez mais tempo”, referiu Boaventura Rodrigues, responsável pela organização do festival.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

