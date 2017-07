VUKCEVIC: “Dar tudo para ser a minha melhor época”

Ambição elevada e uma meta bem definida: fazer a melhor época de sempre ao serviço do SC Braga. O médio Vukcevic - que cumpre a quinta temporada com a camisola arsenalista - está confiante neste arranque dos trabalhos e deixa claro que o foco está em Braga, apesar de alguns convites que surgiram de outros clubes, nomeadamente, Sporting.

“A minha cabeça está aqui no SC Braga, vou pensar só na minha equipa, estou muito orgulhoso por fazer parte desta equipa, vou dar tudo para fazer a minha melhor época até agora”, revelou o montenegrino, num português já quase perfeito, antes do treino matinal de ontem.

Vukcevic confirma que recebeu convites e abordagens de outros clubes, “mas a minha decisão é continuar em Braga”: “estou muito contente e feliz por ficar aqui em Braga, ajudar estes jogadores e trabalhar com o mister Abel. Não falei nada com o presidente, mas o meu coração está aqui no SC Braga”.

Confessando que não dá grande importância “às notícias nos jornais”, Vukcevic diz estar “focado em trabalhar dia-a-dia”. “Não me preocupo com essas notícias”, frisou.

Há “quase três anos” que o médio montenegrino conhece o treinador Abel Ferreira, a quem não poupa nos elogios. “É um grande treinador e uma grande pessoa, com o mister Abel vai ser mais fácil conseguirmos fazer uma grande época”, referiu, lembrando a importância de alterar alguns métodos em relação ao ano passado. “Jogar melhor, este ano temos muitos jogadores para fazer isso, para ter qualidade e jogar na frente com bola”, revelou o médio, acrescentando que não parte em vantagem por já trabalhar com Abel há vários anos. “Começamos todos do zero. Estou muito motivado para fazer a pré-época, vou dar tudo para ser a minha melhor época.”

