Município de Ponte de Lima promove palestra sobre António de Araújo de Azevedo - Conde da Barca

O Município de Ponte de Lima vai assinalar os 200 anos da morte de António de Araújo de Azevedo (1817-2017) com uma palestra de tributo agendada para o próximo dia 7 de Julho, pelas 19 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal.



Intitulado “António de Araújo de Azevedo (Conde da Barca): trajetória de um intelectual, político e diplomata iluminista”, a conferência orientada por Joaquim Pintassilgo, professor associado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, permitirá divulgar o essencial da vida e obra de uma notável personalidade ponte-limense que marcou a vida portuguesa no final do século XVIII e nos primeiros dezassete anos do século XIX.

Associe-se às comemorações do bicentenário de António de Araújo de Azevedo e marque presença na palestra de homenagem.

Esperamos por si!



Sobre o palestrante:

Licenciado em História pela Universidade de Lisboa (1982), Mestre em História Cultural e Política pela Universidade Nova de Lisboa (1987) e Doutor em História pela Universidade de Salamanca (1996), Joaquim António de Sousa Pintassilgo é autor, coautor e organizador de diversas obras, sobretudo dedicadas à área de História da Educação, de que se destaca o título de 2014 “O 25 de abril e a educação: discursos, práticas e memórias docentes”. De entre os numerosos artigos publicados, salienta-se o texto “A Revolução Francesa na perspetiva de um diplomata português: (a correspondência oficial de António de Araújo de Azevedo), lançado na Revista de Histórias das Ideias de 1988.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***

