Câmara de Guimarães começa a construir a nova EB 2,3 das Taipas

A Câmara Municipal de Guimarães deu início à construção da nova EB 2,3 das Taipas, uma obra cujo valor é de sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, vinte euros e dezassete cêntimos, montante ao qual acresce a taxa de IVA em vigor. A actual escola será demolida e o novo edifício vai ser construído de raiz dentro de um prazo de 270 dias, equivalentes a nove meses.



Com uma área total de 11.200 metros quadrados, a nova escola, composta por três edifícios, terá 16 salas de aulas, salas de música, salas de informática, um pavilhão gimnodesportivo com bancadas, 2 ginásios, balneários, um audit ório, laboratórios e núcleo de actividades artísticas e oficinais, biblioteca, refeitório, sala polivalente, além de espaços destinados ao corpo docente e não docente, como sala de professores, administração e uma secretaria.



Durante o período de realização de obras, os alunos da EB 2,3 das Taipas vão frequentar aulas nas diversas escolas da zona geográfica do Agrupamento das Taipas, estando garantidas, desta forma, as condições de conforto para a comunidade escolar quando iniciar o novo ano lectivo.





