Solha é o peixe em destaque no Aquamuseu do rio Minho

Com o apoio do Município, esta iniciativa visa dar a conhecer as características gerais, o ciclo de vida, as tradições, períodos e artes de pesca da solha.



De sublinhar que as solhas estão presentes em todos os ambientes aquáticos e têm uma larga distribuição geográfica. A maioria das espécies, no entanto, prefere zonas costeiras, até a os 200m de profundidade. São predadoras que se alimentam de peixes e invertebrados que caçam de emboscada, com o auxílio de camuflagem.



A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.



