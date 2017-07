Em Esposende mostrou-se que “Brincar é coisa séria”

O Seminário “Revisitar o valor do BRINCAR”, que decorreu no Auditório Municipal, reuniu um alargado leque de reputados oradores, que, através de diferentes abordagens, possibilitaram a reflexão acerca da verdadeira importância que o brincar assume nos dias de hoje.



Coube ao Presidente da Câmara Municipal dar as boas vindas aos participantes. Benjamim Pereira salientou a importância de debater esta temática e notou que o Município tem procurado garantir um conjunto de espaços físicos, como são exemplos os vários parques infantis existentes no concelho, mas também um conjunto de diferentes iniciativas, desde o desporto à cultura, que proporcionem às crianças os momentos de lazer e tempos livres, que são fundamentais para o seu crescimento saudável.



Considerando que “brincar é condição essencial no desenvolvimento saudável e equilibrado das crianças”, Benjamim Pereira referiu que “é responsabilidade dos municípios promover a existência de espaços e locais apropriados e potenciadores desse desenvolvimento”, acrescentando que “a iniciativa “Brincar é coisa séria!” é o reflexo claro desta preocupação”.



Por sua vez, a Vereadora da Câmara Municipal de Esposende e Presidente da CPCJ de Esposende, Raquel Vale, considerou esta reflexão oportuna, na medida em que nos dias de hoje são elevadíssimos os patamares de exigência impostos às crianças e em que sobra pouco tempo para os seus verdadeiros tempos livres. Raquel Vale deixou agradecimentos a todos quantos contribuíram para a organização deste evento, entre os quais os patrocinadores Bricantel, Mouse Design e Pastelaria Fãozense, e o media partner Revista Pais&Filhos.



Ana Ribeiro, directora Clínica do Centro de Intervenção Psicológica e Terapêutica, reflectiu sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil e no seu futuro.



Além deste seminário, o evento integrou a Feira do Brincar e do Brinquedo, que decorreu no parque em frente às Piscinas Foz do Cávado, proporcionando às crianças e suas famílias, bem como à comunidade em geral, experienciar diversas actividades lúdicas, contribuindo para a promoção de formas mais saudáveis de brincar. Estiveram presentes diversas empresas locais e de âmbito nacional relacionadas com esta temática, nomeadamente Oficina do Alfredo, Brincavento, Areal Editores, Science4you, Escola Superior de Tecnologia do IPCA, Majora, Escola Profissional de Esposende, Caixa Mágica, Mouse Design, Coisinhas da Aurora, Aktivsport e Tocca Fascínios. A iniciativa contou ainda com a colaboração da equipa cinotécnica e da escola segura da GNR.



