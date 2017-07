Amares: Convívio inter-freguesias em Dornelas

A Freguesia de Dornelas, em Amares, recebe, no dia 8 de julho, o IV Convívio Inter-Freguesias com o nome “Dornelas”, uma iniciativa que vai reunir os cinco concelhos do país (Amares, Boticas, Sever do Vouga, Aguiar da Beira e Pampilhosa da Serra) que partilham a mesma designação em uma

das suas f reguesias.



O dia, que arrancará às 10 horas, com a recepção aos convidados, junto à Igreja, com a actuação da Banda Filarmónica de Amares e culminará com um lanche composto por caldo verde e pão com chouriço, promete muita animação e a partilha de usos e costumes entre as gentes das diversas freguesias.

